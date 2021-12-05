Одним из ключевых моментов гонки стал эпизод с участием Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона – он последовал за моментом, когда британец попытался выйти в лидеры, а голландский пилот отразил его выпад лишь с выездом за белую линию.

После этого судьи по радио сообщили Red Bull о необходимости уступить позицию, Макс сбросил скорость на прямой – но Льюис врезался в него сзади.

«Наша телеметрия показывала, что он [Ферстаппен] замедлялся, потом снова набирал скорость и опять притормаживал, – объяснил случившееся в эфире Sky Sports глава Mercedes Тото Вольф. – Но сам Льюис не знал, что его пропускают. Имела место неверная последовательность сообщений».

Вольфа спросили, почему же Хэмилтон тоже начал тормозить, вместо того, чтобы просто провести обгон, для которого на трассе оставалось достаточно свободного места.

«Я не думаю, что у него вообще были такие мысли, – ответил тот. – Вы видели, как он провел второй обгон.

Но если честно, я сейчас просто не могу вспомнить точную последовательность всех событий. Напряжение было невероятным. Мне надо внимательно восстановить все, что произошло. Кажется, мы просто не успели сообщить ему, из-за этого все и случилось. Да, именно так.

Думаю, судьи детально изучили телеметрию, потому и вынесли свое решение. Да, имело место замешательство, гонщик не был проинформирован должным образом. Но это, на самом деле, не сыграло большого значения».

Оценивая исход гонки, которая позволила Хэмилтону сравняться по очкам с Ферстаппеном перед финальным Гран При, Тото добавил: «Думаю, Льюис заслужил этот результат. Несколько раз он мог досрочно прекратить борьбу из-за поврежденного крыла. Я не хочу копаться в грязном белье и скажу, что это была зрелищная, но не очень хорошая гонка».

Через неделю в Абу-Даби Формула 1 узнает имя нового чемпиона мир.

«Я не думал, что мы вообще сможем продолжать борьбу так долго, – сказал Вольф. – Но, оказывается, ошибался. И тут надо говорить не только о пилотировании. Ситуация очень сложная, возможно, даже чересчур.

Мы хотим, чтобы чемпионат был чистым, а победил сильнейший. Если это будет Макс, никаких проблем. Просто это должна быть честная борьба.

У Макса преимущество по победам, это серьезно. Я не говорю, что это может иметь какие-то последствия, но крайне важно закончить сезон классной гонкой. Сражением двух фантастических пилотов между собой.

У всех по ходу чемпионата было невезение. Макс потерял очки в Сильверстоуне, его нельзя винить за Венгрию, но ему чуть больше повезло в Спа и с нашими штрафами за моторы. В итоге все пришло к развязке, и для спорта это здорово».

Дополнительная информация: Филип Клерен