Вольф о причинах низкой скорости Mercedes: Понятия не имею, в чем дело
Глава «Серебряных стрел» признался, что ждал от своих пилотов во Франции если не поула, то плотной борьбы с лидерами
Накануне Гран При Франции многие ждали от команды Mercedes сильного выступления. Все дело опять в склонности серебряных машин к аэродинамической раскачке на скорости. Бороться с ней можно, повышая жесткость подвески, но на неровных трассах, например в Баку, это оборачивается уже чудовищной тряской на кочках.
На «Поль Рикаре» покрытие очень гладкое, подвеску можно делать жесткой, а значит проблем у Mercedes не должно было быть. Но в квалификации Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл вновь оказались существенно медленнее лидеров на Red Bull и Ferrari.
После сессии глава команды Тото Вольф признался, что его инженеры пока искренне не понимают, что идет не так.
«Мы медленно, но верно сокращали свой отрыв от лидеров, – сказал Вольф. – Мы неплохо выступили в Сильверстоуне и были быстры в Австрии, на трассе, которая традиционно для нас не подходит. Там с круга, который длится минуту, мы теряли по три десятые секунды – это уже не так плохо.
Затем бы обновили наши болиды к гонке во Франции. Это трасса с гладким покрытием, она должна нам подходить, и мы направлялись сюда с настроением, что сейчас всем покажем нашу истинную скорость. Однако никакой скорости у нас тут нет, и мы просто не понимаем почему.
Мы не знаем, что пошло не так. Мы экспериментировали с разными задними крыльями. С большим крылом, которое пробовал Льюис, он ехал словно с парашютом за спиной и не мог разгоняться на прямых. А с маленьким уходила прижимная сила и скорость в поворотах.
Мы также экспериментировали с температурой шин, испытывали наши болиды на пределе возможностей, но по итогам наши гонщики уступают 0,9 и 1,3 секунды с круга и это просто ужасно. Возможно дело в ветре, возможно в работе с шинами, но по правде сказать, мы пока даже не знаем, что именно идет не так».
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