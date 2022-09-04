Вольф о поклонниках Макса: Они могли убить Хэма
По словам главы Mercedes, в случае попадания файера на скорости в пилота последний может получить смертельную травму
Квалификация Гран При Нидерландов была прервана, когда кто-то из болельщиков с трибун кинул на трассу файер. Его быстро убрали, однако сам факт вызвал крайне негативную реакцию в паддоке.
Макс Ферстаппен, чьи поклонники в Зандфорте и используют оранжевые файеры, назвал такой поступок идиотским, а Тото Вольф и вовсе увидел в случившемся чуть ли не попытку покушения на Льюиса Хэмилтона.
«Обидно, что на трибунах находятся полные идиоты, которые не понимают, какой ущерб могут нанести гонщику, – сказал Вольф. – Если такой файер попадает в пилота, то на скорости он может его убить. Система halo тут не поможет.
Мы посмотрели повтор на камерах и убедились, что Льюис в тот момент проезжал по пит-лейну. Не знаю, пытался ли кто-то попасть именно в него, но в любом случае файр был брошен до того, как Льюис доехал до этой точки.
Надеюсь, что организаторы примут меры».
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