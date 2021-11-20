Вольф о подозрениях по поводу крыла Mercedes: Ничего не найдете!

Накануне Гран При Катара глава Red Bull кристиан Хорнер прямо заявил, что его команда подозревает Mercedes в использовании со времен Гран При Бразилии какой-то нелегальной системы, которая дает колосальное преимущество в скорости на прямых.

Подозрение связано в первую очередь с конструкцией задних крыльев, что косвенно подтверждается тем, что именно заднее крыло на болиде Льиса Хэмилтона не прошло проверку после квалификации в Бразилии.

Пока никаких конкретных протестов не подано, и глава Mercedes Тото Вольф заявил, что полностью уверен в легальности задних антикрыльев на своих машинах.

«Если не ошибаюсь, мы каждое крыло проверили по 14 раз, – заявил Вольф. – И в FIA есть по ним вся информация, так что подозрения Red Bull совершенно беспочвенны. Мы готовы и дальше показывать наши крылья инспекторам сколько угодно».

Вольф также поделился подробностями о том, что именно стало причиной аннулирования результатов квалификации Хэмилтона.

«С задним крылом, которое не прошло тест в Бразилии, мы смогли разобраться только после того, как нам его вернули, – рассказал глава Mercedes. – Размер прорези при открытом DRS проверяют в трех местах. Слева и по центру крыло уложилось в положенные 85 мм, но справа прорезь оказалась на один миллиметр шире.

Мы выяснили, что причиной стало ослабление двух винтов, которые крепят крыло. Это произошло уже по ходу квалификации, мы не могли это проконтролировать. Я не думаю, что это дало нам какое-то заметное преимущество в скорости».