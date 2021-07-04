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Формула 1 Новость

Вольф о переговорах с Льюисом: Он размышлял об уходе из Ф1

Руководитель Mercedes F1 поделился интересными подробностями того, что предшествовало объявлению о продолжении сотрудничества с семикратным чемпионом мира

Вольф о переговорах с Льюисом: Он размышлял об уходе из Ф1

По ходу уик-энда Гран При Австрии команда Mercedes объявила о продлении контракта с Льюисом Хэмилтоном.

После довольно странной истории полугодовой давности, когда гонщик с командой до последнего тянули с пролонгацией отношений, а само соглашение оказалось всего лишь однолетним, на этот раз все прошло по классическому сценарию: объявление в середине лета и контракт на два года. 

Глава Mercedes F1 Тото Вольф в субботу рассказал репортерам об интересных деталях того, как в этот раз договаривались стороны: «Мы распечатали контракт в пятницу поздно вечером, подписали его – и сразу договорились, что объявим об этом уже сегодня. 

Но в действительности самые важные моменты были согласованы задолго до этого. Нынешний чемпионат складывается непросто и требует концентрации, именно поэтому мы поспешили с объявлением».

Он добавил: «Этой зимой мы однозначно убедились, что никому не хочется затягивать следующие переговоры так надолго. Ему отлично известно состояние команды: чем мы занимаемся сейчас и какое развитие будет дальше. Мы же знаем его опыт, его скорость, его невероятную мотивацию.

Нет сомнений, что два следующих года очень важны – это первые сезоны по новому регламенту. Потому продолжение выглядело совершенно логичным».

Вольф добавил, что по ходу их общения с семикратным чемпионом мира тот рассматривал идею завершения карьеры после окончания нынешнего сезона – но в итоге отказался от нее. 

«Он отлично знает те чувства, которые испытывает к гонкам, – отметил Тото. – Ту страсть, которую они в нем будят. К тому же, сложности нынешнего чемпионата еще больше разожгли в нем желание сражаться. 

Он очень ждет будущего года. Да, мы говорили и о прекращении выступлений – знаете, всегда важно немного пофлиртовать на эту тему. Но в равной степени важно контролировать собственную судьбу. И я полагаю, что на нынешней стадии карьеры он настолько влюблен в спорт, что останется в нем еще как минимум на какое-то время».

Репортеры поинтересовались, возникали ли по ходу переговоров какие-то препятствия.

«Никаких, – ответил Вольф. – После зимних переговоров мы знали, что важно для Льюиса. а он – какие ограничения есть у нас. Не было никаких сложных решений по поводу денег или условий. Мы больше обсуждали совместные проекты, которые хотим реализовать. Скажем, развитие наших совместных фондов в верном направлении».

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Дополнительная информация: Адам Купер

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