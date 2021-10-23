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Формула 1 / Гран При США Новости

Вольф о низкой популярности Mercedes: Мы этого ждали

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Глава чемпионов считает, что титулы лишили команду болельщиков

Вольф о низкой популярности Mercedes: Мы этого ждали

Mercedes не проигрывает чемпионаты Формулы 1 с 2014 года, но в проведенном Ф1 и Motorsport Network опросе команда стала только четвертой по популярности среди болельщиков. Босс немецкого коллектива Тото Вольф считает, что именно многочисленные успехи отвернули от Mercedes фанатов.

«Конечно, хочется во всем быть на первом месте, – сказал Вольф. – Но это нормальное развитие событий, мы такого ждали. Нам повезло выиграть чемпионат семь раз подряд, это невероятная череда успехов. 

Вполне естественно сильнее болеть за команды, у которых трудные времена, которые выступают андердогами».

Первое место в рейтинге популярности команд занял McLaren. Ее пилоты Ландо Норрис и Даниэль Риккардо также вошли в первую четверку самых популярных гонщиков. По мнению Вольфа, в Уокинге также умеют отлично позиционировать себя для болельщиков:

«Они отлично работают в том числе с пилотами. Даниэль пользуется любовью [болельщиков] уже давно и у Ландо с этим тоже порядок. Они это заслужили. Команда в целом хороша  в маркетинге и соцсетях. Нам надо подумать, что можно сделать. Но историю не изменишь, да я бы и не хотел».

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