Вольф о контракте: Мы еще ничего не подписали
Хотя переход Джорджа Расселла в Mercedes ни у кого в Ф1 уже не вызывает вопросов, босс чемпионской команды упорно сохраняет интригу
После завершения первой тренировки в Зандфорте глава Mercedes F1 Тото Вольф стал гостем съемочной группы канала Sky Sports. Австрийца спросили без обиняков: какой день его команда выбрала для того, чтобы объявить о контракте на 2022 год – разумеется, речь шла о контракте с Джорджем Расселлом.
«Сам Джордж уже сказал, что этот вопрос закрыт», – добавил репортер.
Вольф переспросил: «Вопрос закрыт – это значит контракт подписан? Если так, то пока что ничего не закрыто.
Я понимаю, почему вы все постоянно задаете этот вопрос, у вас есть свои причины. Но это долгий процесс, который надо пройти шаг за шагом. А объявление можно делать только тогда, когда вам действительно есть, что объявить».
Он уточнил: «Для нас важно убедиться, что все окажутся в хорошем положении. Что подписаны все необходимые контракты».
При этом Вольф заверил, что в случае «потенциального» перехода Расселла в Mercedes он не ожидает никаких сложностей внутри команды.
«У каждого свой характер, – объяснил Тото. – Из-за этого прежде мы уже видели, какой может оказаться ситуаций в команде. Но мы вынесли уроки. Я сам обсуждал с Аленом Простом его выступления с Айртоном Сенной, многому научился, когда за нас выступали Нико [Росберг] и Льюис [Хэмилтон].
Если вновь получится так, что наши пилоты начнут сражение между собой, я думаю, что накопленный опыт поможет нам».
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