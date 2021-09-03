Вольф о контракте: Мы еще ничего не подписали

После завершения первой тренировки в Зандфорте глава Mercedes F1 Тото Вольф стал гостем съемочной группы канала Sky Sports. Австрийца спросили без обиняков: какой день его команда выбрала для того, чтобы объявить о контракте на 2022 год – разумеется, речь шла о контракте с Джорджем Расселлом.

«Сам Джордж уже сказал, что этот вопрос закрыт», – добавил репортер.

Вольф переспросил: «Вопрос закрыт – это значит контракт подписан? Если так, то пока что ничего не закрыто.

Я понимаю, почему вы все постоянно задаете этот вопрос, у вас есть свои причины. Но это долгий процесс, который надо пройти шаг за шагом. А объявление можно делать только тогда, когда вам действительно есть, что объявить».

Он уточнил: «Для нас важно убедиться, что все окажутся в хорошем положении. Что подписаны все необходимые контракты».

При этом Вольф заверил, что в случае «потенциального» перехода Расселла в Mercedes он не ожидает никаких сложностей внутри команды.

«У каждого свой характер, – объяснил Тото. – Из-за этого прежде мы уже видели, какой может оказаться ситуаций в команде. Но мы вынесли уроки. Я сам обсуждал с Аленом Простом его выступления с Айртоном Сенной, многому научился, когда за нас выступали Нико [Росберг] и Льюис [Хэмилтон].

Если вновь получится так, что наши пилоты начнут сражение между собой, я думаю, что накопленный опыт поможет нам».