Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись

История с продлением контракта Льюиса Хэмилтона уже напоминает мыльную оперу, авторы которой просто не знают, какой еще поворот сюжета вставить в сценарий, чтобы вновь завладеть вниманием зрителей.

Недавно таблоид Daily Mail сообщил, что гонщиком интересуется Ferrari, но даже эту публикацию в паддоке встретили буднично и сопроводили самыми заурядными комментариями.

Уже давно не вызывает сомнений, что Хэмилтон останется в Mercedes – стороны лишь договариваются о финансовых условиях дальнейшего сотрудничества (проще говоря, торгуются).

Но теперь, похоже, и этот процесс удалось успешно завершить. В недавнем интервью Channel 4 главу команды из Брэкли Тото Вольфа вновь спросили, не уйдет ли Льюис в Скудерию.

«Нет, конечно, – ответил австриец. – Нам осталось лишь проставить в контракте дату и подписать его».

На вопрос о том, что помешало сделать это перед Гран При Монако и использовать самый пафосный уик-энд чемпионата для официального объявления, он назвал удивительную причину: «Мы не виделись несколько дней до начала этапа».

Таким образом, мусолить новые слухи о будущем Льюиса окончательно перестало быть интересным. Теперь надо просто ждать, когда Mercedes наконец-то озвучит ожидаемую новость. Хотя, вообще говоря, этот вопрос вообще стоило бы закрыть уже давным-давно…