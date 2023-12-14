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Вольф о кадре с Хорнером: В последний раз мы пожали руки перед стартом в Абу-Даби-2021

Руководителям двух топ-команд Формулы 1 пришлось объяснять кадр, где они вовсе не выглядят непримиримыми соперниками

Кемаль Шенгюл
Автор Кемаль Шенгюл
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Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Фото с Тото Вольфом и Кристианом Хорнером появилось в социальных сетях после финальной гонки прошедшего сезона Ф1 на «Яс-Марине» и сразу стало поводом для обсуждений и шуточек. 

Хорошо известно, что отношения глав Mercedes и Red Bull Racing, мягко говоря, не являются дружескими. Те регулярно вступают в словесные пикировки, а после скандального завершения чемпионата-2021, где гонщики двух команд сошлись в споре за титул, все стало даже сложнее прежнего.

Однако кадр с британцем и австрийцем не выглядит постановочным, а их эмоции кажутся искренними. 

«Мы уважаем друг друга, – сказал Хорнер в интервью Sky Sports. – У Mercedes были выдающиеся результаты, когда они доминировали в Ф1. Их команда сильна и сейчас. 

В этот раз мы сильно провели чемпионат, а Mercedes не удалось проявить себя. Это фото было сделано сразу после окончания сезона. А наше соперничество касается только гоночных трасс». 

При этом на прямой вопрос, хочет ли он видеть более сильную конкуренцию со стороны Mercedes в 2024-м, Хорнер с улыбкой ответил: «Совсем нет».

Вольф изложил свою версию в эфире канала OE24.

«Этот кадр сделали прямо на выходе из паддока, – рассказал австриец. – Там была большая группа людей, включая Марка Матешица (сына бывшего владельца Red Bull Дитриха Матешица – прим.ред.), его маму и еще нескольких человек, которых я хорошо знаю. 

Так что я присоединился к ним, а позже мы очень мило поболтали с Джери [Хорнер, супругой Кристиана]. 

Друзья ли мы [с главой Red Bull Racing]? В последний раз мы обменялись рукопожатием перед стартом финальной гонки 2021 года. Но вы должны уважать достижения своих соперников. И я с уважением отношусь к тому, чего добились в Red Bull». 

Тото Вольф, руководитель команды и генеральный директор, Mercedes AMG, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, перед стартом Гран При Абу-Даби 2021 года

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Тото Вольф, руководитель команды и генеральный директор, Mercedes AMG, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, перед стартом Гран При Абу-Даби 2021 года

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