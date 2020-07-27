Вольф о деле против Racing Point: Насколько я знаю, у них все по правилам

FIA все еще рассматривает протест, поданный Renault против Racing Point. Французский коллектив уличил соперников в нелегальном копировании тормозных воздухозаборников Mercedes.

Босс Mercedes Тото Вольф заверил, что не знает ни о каких нарушения со стороны Racing Point при сотрудничестве с его командой.

«Я не могу судить, я к ним под корпус не заглядывал, – заявил Вольф. – Снаружи кажется, что все по правилам. Как я понял, Racing Point все время поддерживала тесный контакт с FIA. Кажется, они переработали нашу машину. Купили у нас те прошлогодние детали, которые можно, и отлично поработали.

Как сказал Николас Томбасис, это скорее философский спор, чем технический: можно ли маленьким командам покупать детали у больших, а тем зарабатывать на этом? Или все должны вести разработку сами? Но тогда, скорее всего, чемпионат разделится на два класса, даже при потолке бюджетов».

По мнению Вольфа, подход Racing Point дает маленьким командам шанс конкурировать с лидерами Ф1: «Все прошлогодние жалобы на то, что маленькие команды не могут бороться за подиумы и победы теперь выглядят абсурдными. Racing Point уже рядом, в некоторых поворотах они быстрее нас, и нам нравится такой вызов. Уверен, что на некоторых трассах и нам будет тяжело с ними справиться.

Так что надо просто принимать верные решения и правильно распределять ресурсы. Тогда у вас будет быстрая машина».

Глава Mercedes добавил, что решение FIA по протесту окажет влияние на подходы других команд: «Запущен процесс, который прояснит правила. Акционеры команд поймут, чего FIA и FOM хотят в будущем».

Дополнительная информация: Адам Купер