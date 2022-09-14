Вольф о де Врисе: Лауда снял бы перед ним шляпу

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В минувший уик-энд Ник де Врис получил шанс дебютировать в Формуле 1, заменив попавшего в больницу с приступом аппендицита Алекса Элбона в команде Williams.

Голландец, который вообще-то является резервистом Mercedes, смог финишировать девятым, успешно отразив атаки Чжоу Гуаньюя, и в дебютной гонке заработал два очка при том, что у другого пилота Williams, Николя Латифи, в этом сезоне вообще очков нет.

После гонки де Вриса хвалили многие но, возможно, самой ценной является похвала от его босса в Mercedes Тото Вольфа.

«Мне нравится этот парень, – сказал Вольф. – Он еще в младших сериях показал, что быстр, но он также очень умен и умеет быть командным игроком. Не думаю, чтобы кто-то показал результат лучше, чем добился Ник.

Представьте, что ты только что вылез из болида Aston Martin, а тебя уже тут же сажают в совершенно другую машину, а ты стартуешь восьмым, финишируешь девятым и в пух и прах разбиваешь своего напарника. Даже Ники Лауда снял бы перед ним шляпу».

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