Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Вильнев: Риккардо? Да кому он нужен! Следующая / Босс Alpine: Пиастри скрыл от нас контракт с McLaren
Формула 1 / Гран При Италии Новости

Вольф о де Врисе: Лауда снял бы перед ним шляпу

Глава Mercedes похвалил своего резервиста. Но ничего не сказал о перспективах последнего в Формуле 1

Автор:
, Редактор
Вольф о де Врисе: Лауда снял бы перед ним шляпу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В минувший уик-энд Ник де Врис получил шанс дебютировать в Формуле 1, заменив попавшего в больницу с приступом аппендицита Алекса Элбона в команде Williams.

Голландец, который вообще-то является резервистом Mercedes, смог финишировать девятым, успешно отразив атаки Чжоу Гуаньюя, и в дебютной гонке заработал два очка при том, что у другого пилота Williams, Николя Латифи, в этом сезоне вообще очков нет.

После гонки де Вриса хвалили многие но, возможно, самой ценной является похвала от его босса в Mercedes Тото Вольфа.

«Мне нравится этот парень, – сказал Вольф. – Он еще в младших сериях показал, что быстр, но он также очень умен и умеет быть командным игроком. Не думаю, чтобы кто-то показал результат лучше, чем добился Ник.

Представьте, что ты только что вылез из болида Aston Martin, а тебя уже тут же сажают в совершенно другую машину, а ты стартуешь восьмым, финишируешь девятым и в пух и прах разбиваешь своего напарника. Даже Ники Лауда снял бы перед ним шляпу».

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Вильнев: Риккардо? Да кому он нужен!
Предыдущая новость

Вильнев: Риккардо? Да кому он нужен!
Следующая новость

Босс Alpine: Пиастри скрыл от нас контракт с McLaren

Босс Alpine: Пиастри скрыл от нас контракт с McLaren
Больше от
Сергей Иванов
Штайнер о месте в Haas: У Мика есть шанс, у Риккардо – нет
Формула 1

Штайнер о месте в Haas: У Мика есть шанс, у Риккардо – нет

Босс Alpine: Пиастри скрыл от нас контракт с McLaren
Формула 1

Босс Alpine: Пиастри скрыл от нас контракт с McLaren

Вильнев: Риккардо? Да кому он нужен!
Формула 1

Вильнев: Риккардо? Да кому он нужен!

Mercedes Больше от
Mercedes
Хэмилтон: Прорываться сзади в тысячу раз интереснее, чем побеждать Гран При Италии
Формула 1

Хэмилтон: Прорываться сзади в тысячу раз интереснее, чем побеждать

Расселл назвал незаслуженным место в первом стартовом ряду Гран При Италии
Формула 1

Расселл назвал незаслуженным место в первом стартовом ряду

Гран При Италии: дуэли в квалификациях Гран При Италии
Формула 1

Гран При Италии: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Штайнер о месте в Haas: У Мика есть шанс, у Риккардо – нет
Формула 1 Формула 1

Штайнер о месте в Haas: У Мика есть шанс, у Риккардо – нет

Глава команды признал, что все пилоты, кто ему нравится, уже заняты

Босс Alpine: Пиастри скрыл от нас контракт с McLaren
Формула 1 Формула 1

Босс Alpine: Пиастри скрыл от нас контракт с McLaren

По словам Лорана Росси, в Alpine знали лишь о переговорах Пиастри с другой командой, но не о подписанном с ней соглашении

Вольф о де Врисе: Лауда снял бы перед ним шляпу
Формула 1 Формула 1

Вольф о де Врисе: Лауда снял бы перед ним шляпу

Глава Mercedes похвалил своего резервиста. Но ничего не сказал о перспективах последнего в Формуле 1

Вильнев: Риккардо? Да кому он нужен!
Формула 1 Формула 1

Вильнев: Риккардо? Да кому он нужен!

По мнению экс-чемпиона Формулы 1, австралийцу давно пора завершить карьеру

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.