Вольф о числе проблем Mercedes: Проще сказать, что работает

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После тестов в Бахрейне и пятничных тренировок там же представители команды Mercedes непрерывно рассказывают о том, что у их машины есть некая проблема, из-за которой пока не получается ехать в темпе лидеров и которую никак не удается решить.

И дальше всех в этом пошел глава команды Тото Вольф, который после пятничных заездов заявил, что проблема не одна, а их много. И намекнул, что быстрое решение, возможно, все же существует.

«Козление является лишь одной из пяти-шести проблем, которые не дают нам показать достойную скорость, – сказал Вольф. – Возможно, проще будет перечислить то, что работает. Нам нужно изучить каждый аспект болида. Аэродинамику, распределение веса, работу силовой установки. Все это вместе. В Формуле 1 не бывает одного решения. Но все же мне кажется есть один низко подвешанный фрукт, сорвав который мы сможем прибавить в ближайших гонках.

Ну а дальше останется решить более сложные задачи. И мы работаем над каждой из них.

Прямо сейчас мы не можем спорить с лидерами в скорости. Но я все еще верю в возможность быстрых решений, которые могут помочь нам незамедлительно. Ну и потом, впереди еще 23 гонки. Можно проиграть в начале одну или две, можно даже не попасть на подиумы. Но всякое бывает, никто не застрахован от сходов. Мы видели по прошлому году, как много они значат».