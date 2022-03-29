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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Вольф: Никто не заставлял пилотов гоняться в Джидде

Глава Mercedes отметил, что после ракетной атаки между боссами команд и гонщиками состоялся спокойный и конструктивный диалог

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Филип Клерен
Вольф: Никто не заставлял пилотов гоняться в Джидде
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25 марта во время первой тренировки Формулы 1 в Джидде примерно в 15 километрах от автодрома произошел взрыв: местная военизированная группировка провела ракетный удар по одному из объектов компании Aramco. После данного инцидента возник резонный вопрос, стоит ли продолжать уик-энд.

Главы страны уверили руководство чемпионата и боссов команд, что в зоне расположения трека будет безопасно. Однако сами пилоты долгое время не соглашались на выдвинутые условия: собрание с гонщиками продлилось больше трех часов, и по итогу участников серии убедили в безопасности проводимого мероприятия. 

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Глава Mercedes Тото Вольф после гонки отметил, что дискуссия происходила без какого-либо давления на гонщиков. «С нашей стороны не было никакого принуждения, мы просто хорошо обсудили ситуацию, – рассказал Вольф. – Боссы коллективов говорили с пилотами конструктивно и совсем без какого-либо давления, но, возможно, это было воспринято по-другому».

Еще в субботу Вольф также подчеркнул необходимость «дать людям возможность стать лучше»: по его мнению, Формула 1 поможет привлечь внимание к проблемам в Саудовской Аравии.

«Разделяют ли Саудовская Аравия и некоторые другие страны Ближнего Востока те же ценности и ту же культуру, что и мы в Европе? Нет, — добавил Вольф. – Они на том уровне, где мы хотим, чтобы они были? Нет. Можем ли мы, приехав сюда, привлечь внимание к этому месту и, соответственно, сделать его лучше? Я все еще думаю, что да.

Я скорее приеду сюда и помогу обратить внимание на этот регион, чем скажу: “Я туда не поеду, я ничего не хочу об этом слышать”».

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