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Формула 1 / Новость

Вольф не взял Окона в Mercedes ради блага самого Окона

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Вольф не взял Окона в Mercedes ради блага самого Окона
Автор:
, Главный редактор
7 янв. 2020 г., 12:32

По словам руководителя немецкой команды, сезон в качестве партнера Льюиса Хэмилтона мог поставить под угрозу карьеру французского пилота.

Себастьян Окон, делами которого до недавнего времени управлял Mercedes, был весьма реальным претендентом на место в немецкой команде в 2020 году – однако в итоге руководство коллектива предпочло продлить контракт с Валттери Боттасом. Причины такого решения не раз обсуждались прессой и болельщиками – и в недавнем интервью американскому изданию Speed Week руководитель немецкой команды Тото Вольф привел своебразный аргумент в пользу своего решения.

«Вы только представьте: Эстебану пришлось бы сражаться с Хэмилтоном, который находится на пике карьеры и который провел в команде уже семь лет. Поставить Эстебана в такую ситуацию, да еще и после пропущенного им сезона, было бы не слишком гуманно по отношению к нему. Да, в теории он мог бы отлично справиться с таким вызовом – однако можно вспомнить только одного пилота, который в такой ситуации не потерялся. И этот пилот – Льюис Хэмилтон».

Вольф имеет в виду события 2007 года, когда дебютировавший в Формуле 1 британец стал напарником двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо и в итоге опередил испанца в общем зачете чемпионата мира.

«Чтобы построить карьеру, пилоту нужно время. И я не хотел ставить под угрозу карьеру Эстебана, ставить его в ситуацию «все или ничего». Это было ключевым моментом при принятии окончательного решения».

Напомним, что в итоге Эстебан Окон подписал двухлетний контракт с командой Renault и вышел из сферы влияния Mercedes.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эстебан Окон
Команды Mercedes В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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