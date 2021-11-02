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Формула 1 Новости

Вольф: Не важно, если Расселл будет медленнее Хэмилтона

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Тото не собирается давить на новичка команды результатами

Вольф: Не важно, если Расселл будет медленнее Хэмилтона

Со следующего года Джордж Расселл из Williams будет выступать за Mercedes. Там он составит пару семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону. Многие считают, что такое соседство будет давить на молодого гонщика, но босс команды Тото Вольф не видит такой проблемы.

«Не важно, будет он медленнее Льюиса, быстрее или наравне, – сказал Вольф. – Он должен быть командным игроком. У нас звезда это вся команда, а не ее отдельный член».

Также Вольф рассказал о планах на будущее самого Хэмилтона, чей контракт с Mercedes рассчитан до конца 2023 года:

«Мы с ним очень близки и каждый день обмениваемся идеями. Но мы оба знаем, что в Формуле 1 цели постоянно меняются. Нет даты, к которой он должен завершить карьеру. Точно можно сказать лишь то, что в следующем году мы снова должны делать свою работу как можно лучше».

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