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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Вольф не увидел в аварии Леклера признаков умысла

Глава Mercedes объяснил просто: когда хочешь подстроить аварию, не будешь рисковать потерей позиций

Вольф не увидел в аварии Леклера признаков умысла

Шарль Леклер гарантировал себе поул в Монако, когда проехал быстрее всех соперников, а потом не дал им прибавить, попав в аварию у бассейна. 

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В такой ситуации неизбежно возникли разговоры, что монегаск разбил машину не случайно, а умышленно. Формула 1 уже знала подобные истории – достаточно вспомнить события 2008 года в Сингапуре, где Нельсон Пике улетел в барьер. чтобы гарантировать победу в гонке своему партнеру по Renault Фернандо Алонсо. 

Однако эпизод с Леклером – это пилотская ошибка, а не попытка гарантировать результат. Уверенность в этом выразил самый строгий критик, глава Mercedes F1 Тото Вольф. По его мнению, удар Ferrari об ограждение был слишком сильным – и это снимает все вопросы. 

«Это была серьезная, настоящая авария, – объяснил австриец в эфире Sky Sports. – Когда ты попадаешь в такую, то рискуешь продолжением уик-энда. Если коробка передач пострадала, ты теряешь десять позиций на решетке. 

В этот раз мы увидели не легкое касание о барьер, а именно жесткий удар».

При этом Вольф отметил, что красные флаги стоили его команде потенциального поула, так как Валттери Боттас, занимавший третье место, к моменту их появления шел со значительным улучшением собственного графика. 

«Он шел с улучшением на две с половиной десятых. Наша программа анализа показывает, что ему удалось бы превзойти время [Леклера]. Но это Монако, тут случаются аварии в финале квалификации», – сказал Тото.  

В отличие от Боттаса, лидер нынешнего сезона Льюис Хэмилтон будет стартовать в Монако только седьмым – британец не попал на три первых ряда впервые с Гран При Германии 2018 года. 

«Нам сейчас нужно понять, почему не получается добавить его машине скорости, – признался глава Mercedes. – С самого начала дня Льюису недостает сцепления. В случае с Валттери у нас получилось разобраться с этим. Он был доволен утром и смог использовать эту уверенность».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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Видео: авария, которая помогла Леклеру взять поул в Монако (и может привести к его потере)

Предыдущая новость

Видео: авария, которая помогла Леклеру взять поул в Монако (и может привести к его потере)
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Сессия Квалификация
Пилоты Тото Вольф , Шарль Леклер
Команды Ferrari , Mercedes

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