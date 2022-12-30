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Роберто Кинкеро
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Закончилась ли в Ф1 эпоха доминирования Mercedes? Вольф ответил
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В последние дни уходящего года пресс-служба Mercedes опубликовала видео, на котором три больших босса – Тото Вольф, технический директор Майк Эллиот и глава отдела двигателей Хайвел Томас – подвели главные итоги чемпионата. 

Для команды из Брэкли, которая восемь лет подряд становилась сильнейшей в Ф1, сезон-2022 стал холодным душем. Зимой в Mercedes ожидали, что машина окажется «нереально быстрой», но шасси с «несчастливым» индексом W13 преподнесло неприятный сюрприз – на прямых у него возникала сильное вертикальное раскачивание, борьба с которым и стала для команды главной темой года. 

«Помню, как мы обсуждали ситуацию в прошлом октябре, – рассказал Вольф. – Все были полны энтузиазма и не сомневались, что получить скорость можно будет благодаря минимальному дорожному просвету. Мы говорили друг другу, что нужно любыми средствами прижать машину как можно ближе к асфальту. Знали бы мы тогда, каким заблуждением все это окажется…»

«Все продувки в трубе показывали, что такой подход является максимально эффективным, – продолжил Эллиот. – Сейчас я готов признать, что мы слишком увлеклись этой идеей. Мы настолько привыкли, что все наши расчеты подтверждаются на трассе, что едва ли не впервые столкнулись с проблемой, о которой до того даже не подозревали». 

Он продолжил: «"Козление" затронуло все команды но в различной степени. Меня как раз назначили техническим директором, это произошло в не самый удачный момент. Но я доволен тем, как вся наша рабочая группа сплотилась и не отвлекаясь начала поиск решения. И еще я рад тому прогрессу, которого получилось достичь по ходу сезона».

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор Mercedes AMG

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор Mercedes AMG

Фото: Гарет Харфорд / Motorsport Images

Вольф добавил, что не считает завершенные период успешных выступлений Mercedes, даже несмотря на очевидный спад в 2022 году. 

«Я изучал историю многих команд, которые добивались громких успехов в своих спортивных дисциплинах, – отметил австриец. – Меня особенно интересовали случаи, когда кто-то доминировал долгое время, а затем начиналось движение вниз, которое в некоторых случаях приводило к полному разрушению команды. 

У такого процесса всегда можно четко выделить несколько причин. Но у нас я ни разу не видел хотя бы малейших признаков самодовольства, которое является одним из самых опасных симптомов». 

Он продолжил: «Давайте я приведу вот какую аналогию. Если вам предстоит восемь раз подряд отпраздновать рождество, то на восьмой раз это будет уже не настолько весело, как в первый. Человеческая натура такова, что привыкает даже к самым приятным вещам. 

Но когда мы смогли после долгого перерыва одержать победу в Бразилии, я видел, что эмоции выглядят так, как в первый раз. И именно это дает мне основание испытывать гордость за людей. Это был невероятно приятный момент, пусть даже мы выиграли лишь гонку, а не титул чемпионов мира».

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