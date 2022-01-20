Вольф: Не уверен, что Льюис сможет отойти от событий в Абу-Даби

С момента финала Формулы 1 в Абу-Даби прошло уже больше месяца, однако недовольство Mercedes итогами заезда не утихает, даже несмотря на отозванную в декабре апелляцию. По мнению команды, дирекция гонки нарушила процедуру рестарта, дав разрешение обойти лидеров заезда только пяти круговым машинам.

С того момента гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон ни разу не говорил о произошедшем. Некоторые источники, включая BBC, даже сообщали о том, что семикратный чемпион может и не выйти на старт первого этапа нового сезона в Бахрейне: по их информации, все будет зависеть от решения, которое примет FIA по итогам расследования событий на Гран При Абу-Даби.

Глава Mercedes Тото Вольф в интервью немецкому изданию Auto Motor und Sport рассказал, что, по его мнению, Хэмилтон никогда не сможет отойти от несправедливости, которую допустила дирекция гонки.

«Мы все очень разочарованы. Мы любим этот вид спорта, потому что он честный, – отметил Вольф. – Секундомер никогда не лжет. Но когда нарушаются фундаментальные принципы честности и данные секундомера становятся неактуальными, то тогда уже начинаешь сомневаться в этом спорте. Я не думаю, что мы когда-нибудь сможем отойти от этого – особенно Льюис.

Я ожидаю, что FIA не ограничится только словами, а предпримет какие-то действия. Перед началом нового сезона должна появиться ясность в регламенте, чтобы и гонщики, и команды, и фанаты знали, что разрешено, а что нет. Мы развлекаем людей, но никакие правила не должны нарушаться ради шоу».