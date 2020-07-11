Вольф не считает DAS причиной успеха Хэмилтона

Новая теория о том, для чего нужна система DAS на болидах Mercedes, появилась по ходу первого Гран При сезона. Журналисты, понаблюдав за действиями пилотов немецкой команды, предположили, что хитрое решение помогает поднять температуру шин перед особо важной фазой заезда. К примеру, быстрым кругом в квалификации или рестаром гонки после периода езды за сейфти-каром.

В решающем сегменте квалификации Гран При Штирии отрыв Льюиса Хэмилтона от ближайшего соперника оказался просто огромным – 1,2 секунды. Что прекрасно укладывалось в описанную выше теорию. Неудивительно, что один из первых вопросов Тото Вольфу вечером в субботу был посвящен именно связи между DAS и прекрасным кругом в исполнении Хэмилтона.

«Я не думаю, что Льюис вообще использовал DAS на каком-то из кругов, – ответил руководитель Mercedes. – Само собой, температура шин сыграла свою роль. Но вы еще на пит-лейне могли увидеть, что у одних машин покрышки были очень горячие, от них пар шел – а у других ничего подобного не было. Так что, на мой взгляд, все зависело от настроек, от того, как и как быстро ты доведешь температуру шин до нужной».

Впрочем, слова Вольфа отнюдь не опровергают описанную журналистами схему. Во-первых, система DAS является одним из способов изменения настроек подвески. Во-вторых, DAS как раз помогает доводить температуру покрышек до нужной на разгонном круге или уже по ходу быстрого круга.

«Главный рецепт успеха – то, что в одном месте и в одном время сошлись прекрасный автомобиль, шины в нужном состоянии, отзывчивый мотор, а также умный и умелый пилот, – продолжил Вольф. – Круг Льюиса в третьем сегменте был космическим, он удерживался на грани, несмотря на аквапланирование – и газом он работал просто фантастически».