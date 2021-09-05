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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Вольф не против Элбона в Williams. Пусть только бросит Red Bull

Автор:
, главный редактор

За день босс Mercedes уточнил свою позицию по вопросу сотрудничества Алекса Элбона с Williams. И эта позиция стала больше похожа на правду

Вольф не против Элбона в Williams. Пусть только бросит Red Bull

Алекс Элбон в последние недели стал одним из главных игроков трансферного рынка Формулы 1. По словам руководителя команды Red Bull Кристиана Хорнера, кандидатуру англо-тайландского пилота сейчас рассматривают Alfa Romeo и Williams.

Информация о контактах Элбона с британским коллективом сразу же вызвала определенные вопросы – ведь карьерой пилота сейчас занимается Red Bull, а Williams использует моторы Mercedes. И вряд ли немецкая марка спокойно отнесется к тому, что с ее силовой установкой будет работать подопечный ее главного соперника.

Общаясь в пятницу с журналистами в паддоке Гран При Нидерландов, руководитель Mercedes Тото Вольф заявил, что не собирается блокировать переход Элбона в Williams. Однако в субботу менеджер уточнил свою позицию.

«Сложновато посадить пилота, который на сто процентов принадлежит Red Bull, за руль машины с мотором Mercedes, – заявил Вольф. – Так что, мы в целом будем рады поработать с Алексом – при условии, что Red Bull освободит его от действующего контракта».

Вольф также пояснил о каких звонках представителей Mercedes Элбону ранее говорил Хорнер. Руководитель Red Bull заявил, что кто-то из немецкой команды пытался отговорить гонщика от контактов с Williams – руководитель чемпионского коллектива опроверг эту информацию.

«Алекс регулярно общается с Гвеном Ларгом, который руководит нашей молодежной программой, – пояснил Вольф. – Плюс были обсуждения с нашим главным стратегом Джеймсом Воулзом на тему возможностей на следующий год. Не думаю, что кто-то пытался уговорить Алекса что-то делать или не делать. Это было обсуждение в дружественной манере ситуации, в которую вовлечены два пилота [Элбон и Ник де Врис, который также является претендентом на места в Alfa Romeo и Williams]. Обсуждение между Алексом и нашей компанией».

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