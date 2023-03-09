Вольф не поверил, что недовольство Льюиса приведет к его уходу из Mercedes

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Финишировав пятым в Сахире, всегда лояльный команде Mercedes Льюис Хэмилтон позволил себе упреки в его адрес. Гонщик заметил, что еще в прошлом году указывал на слабые места машины W13 и не понимает, почему они перекочевали и на новую W14.

Несмотря на такие слова, глава Mercedes Тото Вольф заверил, что Льюис и Mercedes остаются едины, а прежние успехи помогут сохранить крепкие отношения.

«Вы сами слышали его слова, – заметил австриец. – Но он остается неотъемлемой частью команды, направляя ее. Мы сохраняем единство, и я не думаю, что это изменится только по той причине, что начало сезона вышло очень скверным.

Мы вместе завоевали восемь Кубков конструкторов и шесть пилотских титулов – и прежние отношения сохраняются»

В последнее время все больше наблюдателей отмечают, что неудачи Mercedes могут подтолкнуть Хэмилтона к завершению карьеры в конце этого года, когда истекает его контракт с командой.

«Я совершенно открыто говорю о том, что нам надо радикально изменить ситуацию с машиной, – заметил Вольф. – И в равной степени считаю, что рассуждать о ситуации с пилотами на 2024 год еще рано.

Самое важное сейчас – двигаться в едином для всех направлении. Это относится к гонщикам, инженерам, всем менеджерам. Никто не собирается выбрасывать белый флаг.

Нам нужно докопаться до самых глубин наших сложностей и дать обоим пилотам такую машину, которая позволит им сражаться».