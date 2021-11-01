Вольф: Не обещаю, что Льюис не врежется в Макса в решающей гонке

Глава Mercedes Тото Вольф дал большое интервью Daily Mail в котором, среди прочего, довольно откровенно ответил на вопросы о прошлых и будущих столкновениях между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.

Вольф признал, что есть ситуации, в которых он не может контролировать своих пилотов. Более того, по мнению главы команды со времен Айртона Сенны и Алена Проста поведение пилотов принципиально не изменилось, просто давно не наблюдалось столь плотной борьбы за титул.

Напомним, что противостояние Проста и Сенны запомнилось в том числе столкновениями в ключевые моменты борьбы за титул, как, например, во время Гран При Японии 1989 года. Тогда лидировавший в гонке и в чемпионате Прост не уступил обгонявшему его Сенне, в результате чего произошло столкновение и оба остались без очков.

«Если судьба титула будет решаться в последней гонке в Абу-Даби, то определенно они станут сражаться как Сенна с Простом в былые годы, – заявил Вольф. – И это объяснимо. Когда ты сражаешься за титул, а соперник пытается тебя обогнать, конечно ты сделаешь все, чтобы его не пустить. Мы видели это на примере Шумахера и Вильнева, дважды видели это между Сенной и Простом.

Лично я никогда не прикажу своему пилоту устроить аварию. Но если судьба титула в последней гонке будет зависеть о того, кто финиширует первым, они станут очень жестко сражаться. Я не думаю, что могу тут что-то контролировать. И не думаю, что вы бы хотели, чтобы я это контролировал.

Они же как гладиаторы за рулем своих машин. Именно это делает наш спорт таким интересны. Мы же сами задаемся такими вопросами. А что, если они столкнуться? Посмотрят ли они друг другу в глаза? Станут ли разговаривать после этого?».

В этом году было уже две заметные аварии между Ферстаппеном и Хэмилтоном. В первой в Сильверстоуне Ферстаппен ударился об отбойник, но смог самостоятельно покинуть машину. Во второй больше пострадал Хэмилтон, так как болид Red Bull налетел на него сверху. Вот как это прокомментировал Вольф:

«Что хуже: испытать перегрузку в 50G или получить 750-килограммовым болидом по голове? К счастью, оба обошлись без серьезных травм, в гонках так бывает, надо двигаться дальше. Льюис никогда не жаловался, что получил какие-то увечия. Да, у него потом болела шея, были ушибы. Но в конце концов мы ему столь много платим и за такие неудобства тоже».