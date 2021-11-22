Вольф: Не надо было будить в Хэмилтоне зверя

Льюис Хэмилтон выиграл второй Гран При Формулы 1 подряд, сократив отставание от лидера чемпионата Макса Ферстаппена до восьми очков. При этом на прошлом этапе в Бразилии все, казалось, складывалось не в его пользу.

Во-первых, команда решила заменить ему двигатель внутреннего сгорания, что привело к потере пяти позиций на старте основной гонки. Во-вторых, из-за поломки DRS его болид не смог пройти техническую проверку после квалификации, так что в спринтерской гонке в субботу он стартовал последним.

После победы в Катаре глава Mercedes Тото Вольф заявил, что именно обидное аннулирование итогов бразильской квалификации заставило Хэмилтона с новой мотивацией выступать в гонках и придало ему только больше сил и скорости.

«Когда Хэмилтона отправили в конец решетки на спринте в Бразилии, в нем разбудили льва, – сказал Вольф в эфире телеканала Sky F1. – И теперь вы видите, как он едет. Сегодня на пути с подиума мы с ним немного поболтали. И пришли к выводу, что готовы бороться и в Саудовской Аравии, и в последней гонке сезона.

Думаю, мы начали не с той ноги в начале этого года. Мы просто не были достаточно хороши. Небольшое изменение правил в 2021 году сыграло не в нашу пользу. Но для победы в чемпионате есть целый год. Пусть это будет стоить мне пару бессонных ночей, пусть я буду раздражен, но мы сможем победить, ничего еще не кончено. И мы сможем быть сильными и в следующем сезоне, и через год.

На самом деле я рад, что борьба в этот раз такая плотная. Это именно то, за что я люблю наш спорт».