Вольф не комментировал ГП Абу-Даби. За него высказалась жена

После поражения в Гран При Абу-Даби команда Mercedes подала протесты и отказалась общаться с прессой. На месте судьи не удовлетворили протесты Mercedes, но у команды остается возможность до сегодняшнего вечера подать апелляцию.

До сих пор никаких комментариев ни от Mercedes, ни от руководителя команды Тото Вольфа не было. Зато сегодня его жена Сьюзи Вольф, которая сама возглавляет команду Venturi в Формуле Е, опубликовала большое письмо в твиттере.

«Перед уик-эндом в Абу-Даби я считала, что оба лидера заслуживают титула чемпиона мира, – написала жена Тото Вольфа. – Я надеялась увидеть зрелищную, историческую гонку, которая закончится бесспорной победой. Но этого не случилось.

Мне сложно принять произошедшее, у меня до сих пор неприятные ощущения от этого. Дело не в поражении и не в Максе или Red Bull: они заслужили победу. Они сильные соперники, и мы всегда знали, что можем им проиграть. Но то, как именно у Льюиса украли победу, в это мне до сих пор трудно поверить.

Это решение одного человека, который применил правило так, как оно прежде никогда не применялось, определило всю судьбу чемпионата. Правила есть правила, они не должны перевираться по воле одного человека в самом конце решающей гонки.

Надеюсь, в следующем сезоне чемпионат разберется с судейством, и я вновь смогу полюбить Формулу 1».

В конце Сьюзи Вольф поздравила Макса Ферстаппена с победой в личном зачете и команду Mercedes в Кубке конструкторов. Косвенно это можно считать подтверждением слухов о том, что в Mercedes передумали подавать апелляцию.