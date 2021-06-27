Вольф не готов дорабатывать болид даже после 4-х поражений

Очередное поражение, которое команда Mercedes потерпела на Гран При Штирии, не заставит команду отказаться от ранее выбранной стратегии. Конструкторский штаб по-прежнему будет сконцентрирован на создании болида для следующего сезона и не планирует переключаться на доработку деталей, которая могла бы ускорить машину этого года. По крайней мере, такое заявление сделал руководитель коллектива Тото Вольф, общаясь с журналистами в паддоке трассы «Ред Булл Ринг».

«Это непростое решение – но крайне важно, что по новым правилам машина будет создаваться не только для следующего сезона, но и во многом для нескольких сезонов, – пояснил менеджер. – Но не все действуют по этой стратегии. Для Red Bull по-прежнему привозят новые детали – это видно по грузовикам, которые приезжают в четверг и в пятницу. И их тоже можно понять. В конце концов, эта стратегия работает – сегодня они играли в своей собственной лиге.

Опять же, нет никакого смысла отвлекаться на неделю или две на работу с нынешней машиной. Да, мы можем получить какую-то выгоду от этого. Но, продолжая концентрироваться на автомобиле 2022 года, мы добьемся большей выгоды».

На мнение Вольфа не повлиял даже тот факт, что после финиша о пользе, которую могли бы принести доработки болида W12, упомянул сам Льюис Хэмилтон.

«Детали, которые мы могли бы разработать, все равно не позволят ликвидировать отставание, – дополнил Вольф. – К тому же, не стоит забывать, что в какой-то момент наши соперники тоже будут вынуждены прекратить свои работы с аэродинамикой – так как ситуация станет угрожающей для машины следующего года. Так что, борьба за титул еще не завершена. В конце концов, в прошлом эта трасса была отнюдь не самой успешной для нас. И поражение на ней вовсе не значит, что у нас не осталось аргументов против Red Bull».

Также Вольф в очередной раз затронул тему причин отставания Mercedes от Red Bull. Сам австриец ранее предполагал, что прогресс «Быков» может быть связан с переходом на вторую в сезоне силовую установку. Однако представители австрийской команды считают причиной разницы в скорости использование на болидах RB16B компактного антикрыла – и напоминают, что правила в этом сезоне разрешают доработку моторов только с целью повышения надежности.

«Важно работать с фактами и анализировать данные, – заявил босс Mercedes. – В этой сфере все достаточно прозрачно. И мы можем оценить скорость каждой машины, включая машину Red Bull. И после этого прийти к каким-то выводам. И, конечно, в момент поражения не стоит сразу тыкать в кого-то пальцем и искать оправдания.

Соперники отлично поработали. Их вторые силовые установки очень хороши – хотя мы помним, что работать можно было только над надежностью, если были какие-то проблемы с этим. Одним словом, надо ознакомиться с данными, проанализировать их – и тогда можно будет сказать больше».