Вольф назвал условия победы Хэма в Сильверстоуне

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Несколько недель назад Льюис Хэмилтон говорил, что его команда Mercedes должна как-то улучшить машину 2022 года хотя бы к Гран При Великобритании. На прошедших с тех пор гонках некоторых прогресс серебристых болидов был заметен, но все же отставание от Red Bull и Ferrari сохранялось.

Накануне гонки в Сильверстоуне журналисты припомнили главе команды Тото Вольфу слова Хэмилтона и спросили, может ли он надеется на победу.

«Надеюсь, что мы смогли сократить отставание от лидеров, – сказал Вольф агентству Reuters о доработке гоночных автомобилей. – Если нам удастся подготовить машину таким образом, что она будет уступать быстрейшему болиду всего несколько десятых с круга, то Льюис сможет выиграть гонку.

Он лучший пилот в истории, но у всех есть трассы, на которых они сильнее. Для Льюиса это всегда был Сильверстоун, Монреаль и Венгрия. К тому же, имея 150 тысяч болельщиков на трибунах, настроиться на победу будет проще».