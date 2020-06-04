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Формула 1 / Новость

Вольф готов нанять Феттеля в Mercedes. Но с некоторыми условиями

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Вольф готов нанять Феттеля в Mercedes. Но с некоторыми условиями
Автор:
, редактор
4 июн. 2020 г., 07:31

Глава чемпионской команды хочет сохранить немецкого пилота в качестве запасного варианта

После объявления об уходе Себастьяна Феттеля из Ferrari в конце года в Формуле 1 пошли слухи о переходе гонщика в Mercedes. По некоторым данным, на найме немца настаивает концерн Daimler, но против выступает глава команды Тото Вольф. 

Австриец якобы предпочитает взять в Mercedes воспитанника команды Джорджа Расселла из Williams. Но сам Вольф уверяет, что у Феттеля тоже есть шансы на место в Mercedes. Особенно в том случае, если кто-то из действующих пилотов сам решит покинуть команду или Формулу 1 в целом.

«Мы не занимаемся пустословием, – сказал Вольф во время телеконференции с журналистами. – Нельзя просто выйти и сказать «нет» четырехкратному чемпиону мира. Об этом надо подумать.

У нас фантастический состав, я доволен обоими пилотами и Джорджем. Но нельзя загадывать заранее. Кто-то может решить, что с него хватит гонок, и у нас внезапно образуется свободное место.

Поэтому я не собираюсь заявлять в июне, что у Себастьяна нет шансов на место в нашей команде. Во-первых потому, что не сделаю этого с таким пилотом как Себ. А во-вторых потому, что видел такие сюрпризы, каких никто не ждал. Вспомните ситуацию с Нико Росбергом. Поэтому мы сохраняем все варианты, но концентрируемся на своих пилотах».

Ранее Вольф уже говорил, что не собирается принимать решение о составе на 2021 год так рано, как это сделали в Ferrari. Скудерия уже подписала контракт с Карлосом Сайнсом, который заменит Феттеля в следующем году. Место испанца в McLaren займет Даниэль Риккардо из Renault.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Тото Вольф
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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