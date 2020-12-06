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Формула 1 / Новость

Вольф назвал цель для Расселла в Гран При Сахира

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Вольф назвал цель для Расселла в Гран При Сахира
Автор:
, Редактор

Глава Mercedes не не стал требовать от новичка великих достижений в первой гонке

Джордж Расселл впервые проведет гонку в Сахире за рулем болида Mercedes. В этот уик-энд он заменит Льюиса Хэмилтона, который заразился коронавирусом.

Расселл был быстрейшим на тренировках в пятнице, а в квалификации показал второе время, уступив своему напарнику Валттери Боттасу всего 26 тысячных секунды. Это дает молодому британцу шанс не только впервые в карьере подняться на подиум, но и выиграть Гран При.

При этом глава команды Mercedes Тото Вольф поставил перед дебютантом куда более скромную цель.

«Если он попадет в топ-5, то этого будет вполне достаточно, – заявил Вольф в субботу. – По крайней мере мы с нашим ведущим стратегом Джеймсом Воулзом сказали ему, что ожидаем четвертого или пятого места на финише. Машина должна позволить ему это сделать.

В челом, мы впечатлены его скоростью на тренировках и в квалификации. Но нельзя сказать, что нас это удивило. Мы давно его знаем, помню как он в костюме явился ко мне в офис, когда ему было лет 15. Уже тогда он устроил презентацию, в которой доказывал, что однажды должен стать гонщиком Mercedes. Сейчас он работает в Williams, но Джордж определенно является одним из наших кандидатов на будущее».

Дополнительная информация: Норман Фишер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Автор Сергей Иванов

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