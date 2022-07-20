Вольф назвал сезон 2022 с доминирующими RB и Ferrari очень скучным

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С 2014 по 2021 год команда Mercedes доминировала в Формуле 1, а ее пилоты выигрывали более чем в половине гонок. Например, в Гран При России, который проходил в Сочи с 2014 по 2021 год, никто кроме гонщиков Mercedes победу так и не одержал.

В 2021 году «Серебряные стрелы» вновь выиграли Кубок конструкторов, но проиграли в личном зачете. А сезон 2022 года пока складывается в пользу Red Bull и Ferrari. И хотя «Быки» ведут по очкам, называть их очевидно сильнейшими пока рано.

На этом фоне глава Mercedes Тото Вольф сделал несколько неоднозначное заявление, что раньше борьбы было больше, а гонки получались интереснее.

«Мне кажется, что гонки стали менее зрелищными, так как разница в скорости между командами очень велика, – заявил Вольф. – Есть Ферстаппен, который предсказуемо уезжает в точку и есть две Ferrari, которые порой вносят хоть какую-то интригу.

А дальше все. Мы вообще выступаем в своей лиге, не можем догнать лидеров, но и нас никто не догоняет, так что борьбы нет. Остальные отстают еще больше, и если кто-то цепляется за более быстрой машиной за счет DRS, то позади него выстраивается такой вот поезд из машин с открытыми крыльями, где никто не может обогнать.

В такой ситуации спринтерские гонки, где нельзя выиграть за счет стратегии, никогда не станут зрелищными».