Валттери Боттас, закончив квалификацию Гран При Эмилии-Романьи на 8-й позиции, сразу после заезда сослался на необычное и достаточно странное поведение болида в третьем сегменте. Однако, по словам руководителя команды Mercedes Тото Вольфа, причина не слишком успешного выступления финского пилота была достаточно прозаичной.

«Валттери весь уик-энд неплохо проходил 2-й и 3-й повороты [в которых у пилота и возникли проблемы по ходу быстрых кругов], – рассказал Вольф журналистам в паддоке трассы в Имоле. – Но когда на машине стоял свежий комплект шин, у обоих наших пилотов к началу быстрого круга резина не успевала в полной мере прогреться.

К примеру, в первом сегменте у нас однажды была возможность дать Валттери проехать два быстрых круга подряд – это позволило поднять температуру до нужных значений и показать хорошее время. Ведь лучшее время Валттери в первом сегменте позволило бы ему стать 4-м по итогам квалификации.

Так что, это определенная проблема с прогревом шин. Мы прекрасно знаем, в чем дело – и Валттери тоже знает. Так или иначе, думаю, у него неплохие шансы в завтрашней гонке».

Также Вольфф предпочел не придавать слишком много значения победе в квалификации Льюиса Хэмилтона.

«Очевидно, что сегодняшний круг Льюиса был очень хорош. Мы основательно поработали над проблемой с балансом, возникшей в Бахрейне – и сделали заметный шаг вперед. Работа силовой установки стала более эластичной. Плюс условия на трассе сильно отличаются от бахрейнских. Все это играет свою роль

Но если мы сравним решающие круги – очевидно, что, не допусти Макс ошибку, он был бы на поуле. И с хорошим запасом – может быть, не с таким, как в Бахрейне, но он точно выиграл бы квалификацию».