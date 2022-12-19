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Формула 1 Новость

Вольф: Политические склоки? В 2022-м их было не больше обычного

По мнению главы Mercedes, скандалы всегда сопровождают Формулу 1 – и в уходящем году мы не увидели ничего необычного

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Вольф: Политические склоки? В 2022-м их было не больше обычного
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Весь год в Ф1 находилось множество тем для обсуждения помимо собственно гонок. Сначала это была борьба с «козлением», затем – тяжба McLaren и Alpine за Оскара Пиастри. За этим пришло время нарушения лимита бюджетов со стороны Red Bull и всеобщего недовольства судьями в Японии. 

Это лишь главные темы, тогда как по ходу чемпионата постоянно возникали и более мелкие противоречия, которые приводили к столкновению взглядов команд, боссов чемпионата и других заинтересованных сторон. 

Однако, как объяснил глава Mercedes F1 Тото Вольф, подобное является неотъемлемой сутью спорта, потому сезон-2022 нельзя считать особенным в этом плане. 

«Все дело в том, что каждый стремится защитить свои интересы, – рассказал австриец, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Думаю, мы все делаем это – чтобы остаться впереди, получить выгоду, а еще в каком-то смысле понять общее развитие политических настроений.  

Мне кажется, это нормально. Я не считаю, что в этом году подобных игр было больше или меньше обычного. Каждый продолжает существовать по своим собственным стандартам. 

Можно сказать, что это просто обычный бизнес».

Вольф добавил: «Спортивные и финансовые наказания имеют в нашем мире большое значение. Но еще есть серьезные репутационные последствия. 

Именно поэтому, как я считаю, команды никогда не переступают некую черту. Потому что никто не хочет вовлекать в это своих партнеров.

Мы живем в прозрачном мире. Везде требуется управление и контроль, и спорт не является исключением. И в нашем чемпионате то, как проистекают все процессы, можно назвать реальным достижением».

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