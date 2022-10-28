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Формула 1 Новость

Вольф назвал недостаточным наказание Red Bull за перерасход средств

По мнению австрийца, самым главным во всей этой истории стоит назвать репутационный ущерб команде соперников

Адам Купер
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Вольф назвал недостаточным наказание Red Bull за перерасход средств
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В пятницу перед стартом мексиканского Гран При FIA объявила о наказании команде Red Bull Racing, которая в 2021 году не выполнила требования лимита бюджетов, превысив их примерно на $2,2 млн или 1,5%. 

За это команда выплатит штраф в $7 млн и потеряет 10% от времени продувок в аэродинамической трубе на 2023 год. 

Комментируя это наказание, Тото Вольф – глава команды Mercedes, чей пилот Льюис Хэмилтон проиграл в прошлом году титул Максу Ферстаппену из Red Bull – заметил: «Я думаю, что для нас любой штраф выглядит недостаточным. Хотя они наверняка считают его избыточным». 

Он добавил: «Любое сокращение времени в аэродинамической трубе имеет пагубное влияние. Насколько пагубное – сейчас судить сложно. 

Но если говорить в абсолютных величинах, то 7 миллионов – это большие деньги. С другой стороны, для Red Bull на фоне их серьезных инвестиций в команду и собственное производство моторов, это и не совсем так».

Вольф согласился, что эта история должна стать прецедентом и подтолкнуть остальные команды к более внимательному финансовому контролю. 

«Я считаю, это значительные спортивные санкции и чуть менее строгие финансовые, – объяснил австриец. – Но как по мне, важнее всего в этой истории репутационные потери. Ни одна команда и близко не захочет чего-то подобного, ведь мы живем в прозрачном мире, который подчиняется правилам. 

Наши совладельцы и партнеры требуют соблюдения правил, а в этой истории такого не было».

Он добавил: «Девять команд уложились в лимит. В этом спорте все решают мелочи, а все прочее – лишь пустые разговоры. Никаких смягчающих факторов у них [Red Bull] просто не может быть.

Но что кажется мне главным позитивом – это сильное руководство. Ничто не ускользнуло от внимания, FIA держала руку на пульсе. И хотя весь процесс занял десять месяцев, мне очень приятно видеть результаты. 

Нам нужно отслеживать и незначительные, и серьезные нарушения. Ведь нарушение – это всегда нарушение. И именно так с ними следует разбираться».

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