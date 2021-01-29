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Формула 1 / Новость

Вольф назвал Мика Шумахера кандидатом на место в Mercedes

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Вольф назвал Мика Шумахера кандидатом на место в Mercedes
Автор:
, Ответственный редактор

По словам босса чемпионской команды, он вовсе не исключает приглашения в ее состав молодого немецкого пилота

Финальный трехлетний отрезок своей карьеры в Формуле 1 Михаэль Шумахер провел, выступая за Mercedes. Однако его сын Мик на пути в чемпионат мира избрал иной путь и прошел через Академию Ferrari.

В новом сезоне гонщик начнет собственную историю в Больших Призах за рулем Haas – при этом глава Mercedes Тото Вольф не исключил, что Мик повторит путь своего отца, сменив алую униформу на серебристую.

В интервью RTL австрийцу задали прямой вопрос, может ли Шумахер перейти в Mercedes. «Почему нет? – ответил Тото. – Просто это именно тот прессинг, который я не хочу возлагать на Мика».

Он сразу оговорился: «Мне бы не хотелось, чтобы после этих слов начали появляться заголовки «Мик Шумахер рано или поздно появится в Mercedes». Сейчас в этом нет смысла». 

Вольф объяснил свою позицию: «Несомненно, у Мика есть огромный потенциал, который откроет ему двери топ-команд. Так почему бы не Mercedes? Но он должен пройти своим путем. Мы должны дать ему время. 

Только когда пилот наберется опыта, когда перестанет допускать серьезные ошибки и обретет скорость, только тогда он сможет добиться больших успехов на быстрой машине». 

По мнению Вольфа, пока Шумахер еще не прошел через эту стадию, потому выступления за Haas – это именно то, что ему нужно на нынешней стадии карьеры.

«Я вижу в Мике молодого и уверенного гонщика, который знает свои возможности и понимает, что ему еще требуется время, – объяснил Тото. – Сейчас важно соизмерять давление на него, давать ему пилотировать. В Haas он получит возможность учиться. 

У Мика есть талант и ум, чтобы оказаться в сильной команде и претендовать на победы, а в будущем, возможно, и на титулы. Сейчас главное – избавить его от лишнего прессинга. 

Безусловно, у него есть громкое имя, имя лучшего пилота всех времен с сильным характером. Но Мик очень хорошо справляется со своей работой». 

Напарником Шумахера в Haas будет российский дебютант Формулы 1 Никита Мазепин.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф , Мик Шумахер
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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