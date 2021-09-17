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Формула 1 Новости

Вольф назвал Марко ворчуном. Оба вспомнили Лауду

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Оба действующих руководителя команд Формулы 1 были близкими друзьями Ники Лауды

Вольф назвал Марко ворчуном. Оба вспомнили Лауду

Словесная перепалка между спортивным советником Red Bull Хельмутом Марко и главой Mercedes Тото Вольфом продолжается, причем на этот раз невольным участником дискуссии стал Ники Лауда, которого не стало в 2019 году.

Причиной новых комментариев со стороны Марко стал переход в Red Bull сразу нескольких мотористов из Mercedes.

«Мы – великая команда, у нас есть страсть, – заявил по этому поводу Марко. – Если бы в Mercedes сейчас работал Ники Лауда, такого перехода никогда бы не случилось, так как Ники всегда был близок с мотористами».

Когда слова Марко донесли до Тото Вольфа, то австриец вспомнил другую цитату Лауды:

«Ники всегда говорил: внешние атаки делают нас только сильнее. Так что можете считать, что этот мистер ворчун и есть наше главное оружие», – цитирует Вольфа издание Soymotor.com.

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