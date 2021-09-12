Вольф назвал действия Ферстаппена в Монце «тактическим фолом»

Руководитель Mercedes Тото Вольф вскоре после окончания Гран При Италии прокомментировал инцидент, в результате которого на 26-м круге из гонки в результате столкновения выбыли Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.

«Я бы воспользовался футбольной терминологией и назвал бы это тактическим фолом, – заявил менеджер съемочной группе британского телеканала Sky Sports. – В том смысле, что Макс прекрасно представлял: если Льюис окажется впереди, он вполне может выиграть гонку.

Я бы не сказал, что Макс в момент столкновения ехал бок о бок с Льюисом. И он сознательно решил проехать по поребрикам в середине поворота. В то время как раньше, в 4-м повороте на первом круге, он сам не оставил Льюису места, просто выдавил его с трассы. И Льюис в той ситуации отступил – что было серьезным поступком. Поскольку он тоже мог не получить нового шанса оказаться впереди Макса.

В эпизоде же, закончившемся столкновением, Макс прекрасно понимал, что все закончится аварией. Но все-таки поехал по поребрикам, подпрыгнул на них и врезался в Льюиса.

Надеюсь, что судьи правильно отнесутся к этому – ведь если этого не сделать, такие случаи будут иметь место и в будущем. Сегодня мы уже получили ситуацию, когда одна машина оказалась верхом на другой. В следующий раз может снова случиться нечто подобное – только это может произойти, к примеру, уже на высокой скорости».