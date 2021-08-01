Вольф назвал действия Боттаса «небольшой ошибкой»

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф в интервью после финиша Гран При Венгрии заявил, что прекрасно понимает эмоции представителей команды Red Bull в связи с развитием событий на первом круге. Однако менеджер не стал слишком сурово судить Валттери Боттаса, ошибка которого привела к сходу с трассы двух соперников и лишила Макса Ферстаппена шансов на хороший результат.

«Это была небольшая ошибка, – озвучил Вольф свою позицию после финиша заезда. – Но у этой ошибки были большие и неприятные последствия. Так получилось, что на старте он оказался между двумя другими машинами, резко потерял в прижимной силе – и когда он нажал на педаль тормоза, то было уже поздно».

При этом руководитель Mercedes заявил, что действия финна на старте гонки и их последствия никак не повлияют на решение о возможном продлении контракта с пилотом – контракта, который истекает в конце этого года.

«Буду ли извиняться перед Red Bull за случившееся? – продолжил Вольф. – Я делают это сейчас, публично, с вашей помощью. Нам действительно очень жаль».

Чуть позже экс-чемпион мира Нико Росберг, работавший на этапе в качестве комментатора сервиса F1 TV и телеканала Sky Sports, поделился информацией, что Вольф пытался лично принести извинения Кристиану Хорнеру – но руководитель Red Bull отказался их принять.

Босс чемпионской команды также отказался назвать ошибкой решение оставить Хэмилтона на промежуточных шинах во время рестарта – в то время как все остальные пилоты предпочли в конце прогревочного круга свернуть в боксы и переобуться в слики.

«Это было чем-то вроде лотереи. Но думаю, что решение было правильным. Мы думали, что в течение одного круга трасса физически не могла просохнуть настолько сильно, как это в итоге случилось. Нам пришлось смириться с тем, что результат этого решения был не самым лучшим – но решение все-таки было верным.

Вдобавок тут есть еще один нюанс. В случае массового заезда в боксы Льюису пришлось бы пропускать пилотов во время возвращения на пит-лейн [в силу того, что боксы Mercedes находятся в самом начале пит-лейна – и когда на болид британца уже были бы установлены новые шины, пилоты команд-середняков еще проезжали бы мимо боксов чемпионского коллектива]. И мы подсчитали, что Льюис в итоге выехал бы на трассу шестым».

Слова Вольфа звучат логично, однако входят в определенное противоречие со словами самого Хэмилтона после финиша. По словам гонщика, ключевым моментом при принятии решения было наличие информации о том, что осадки могут возобновиться вскоре после рестарта.

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