Вольф назвал Боттаса виновником столкновения с Грожаном

Главным событием второй пятничной тренировки на «Яс-Марине» стало столкновение между Валттери Боттасом и Роменом Грожаном в 11-м повороте. Финн попытался опередить соперника, но не успел сделать это до поворота. Грожан начал смещаться к апексу, и Боттас врезался в него.

После завершения сессии руководитель Mercedes Тото Вольф признал вину своего подчиненного.

«К сожалению, эта авария принесла существенные повреждения как машине Haas, так и нашей, – сказал он в эфире телеканала Sky F1. – Валттери подъезжал сзади, так что, я думаю, это по большей части его вина.

Мы были существенно быстрее Haas. Наверное, мы понадеялись, что Грожан тоже так думает и пропустит нашего пилота».

Судьи FIA вызвали обоих пилотов для объяснений по поводу аварии.

Дополнение: Боттас был признан виновником уик-энда и получил предупреждение.

Боттас показал лучшее время дня в пятницу. При этом из-за замены силовой установки он стартует в гонке с последнего ряда стартового поля вне зависимости от результата в квалификации.