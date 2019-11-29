Вольф назвал Боттаса виновником столкновения с Грожаном
По словам руководителя Mercedes, в команде рассчитывали, что гонщик Haas пропустит Боттаса, но делать этого он был не обязан.
Главным событием второй пятничной тренировки на «Яс-Марине» стало столкновение между Валттери Боттасом и Роменом Грожаном в 11-м повороте. Финн попытался опередить соперника, но не успел сделать это до поворота. Грожан начал смещаться к апексу, и Боттас врезался в него.
После завершения сессии руководитель Mercedes Тото Вольф признал вину своего подчиненного.
«К сожалению, эта авария принесла существенные повреждения как машине Haas, так и нашей, – сказал он в эфире телеканала Sky F1. – Валттери подъезжал сзади, так что, я думаю, это по большей части его вина.
Мы были существенно быстрее Haas. Наверное, мы понадеялись, что Грожан тоже так думает и пропустит нашего пилота».
Судьи FIA вызвали обоих пилотов для объяснений по поводу аварии.
Дополнение: Боттас был признан виновником уик-энда и получил предупреждение.
Боттас показал лучшее время дня в пятницу. При этом из-за замены силовой установки он стартует в гонке с последнего ряда стартового поля вне зависимости от результата в квалификации.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Вторая тренировка
|Автор
|Сергей Иванов
Вольф назвал Боттаса виновником столкновения с Грожаном
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