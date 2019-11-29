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Вольф назвал Боттаса виновником столкновения с Грожаном

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Вольф назвал Боттаса виновником столкновения с Грожаном
Автор:
, Редактор
29 нояб. 2019 г., 15:35

По словам руководителя Mercedes, в команде рассчитывали, что гонщик Haas пропустит Боттаса, но делать этого он был не обязан.

Главным событием второй пятничной тренировки на «Яс-Марине» стало столкновение между Валттери Боттасом и Роменом Грожаном в 11-м повороте. Финн попытался опередить соперника, но не успел сделать это до поворота. Грожан начал смещаться к апексу, и Боттас врезался в него.

После завершения сессии руководитель Mercedes Тото Вольф признал вину своего подчиненного.

«К сожалению, эта авария принесла существенные повреждения как машине Haas, так и нашей, – сказал он в эфире телеканала Sky F1. – Валттери подъезжал сзади, так что, я думаю, это по большей части его вина.

Мы были существенно быстрее Haas. Наверное, мы понадеялись, что Грожан тоже так думает и пропустит нашего пилота».

Судьи FIA вызвали обоих пилотов для объяснений по поводу аварии.

Дополнение: Боттас был признан виновником уик-энда и получил предупреждение.

Боттас показал лучшее время дня в пятницу. При этом из-за замены силовой установки он стартует в гонке с последнего ряда стартового поля вне зависимости от результата в квалификации.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Вторая тренировка
Автор Сергей Иванов

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