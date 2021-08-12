Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году

В 2022 году Формула 1 перейдет на новый технический регламент. От него ждут сильных изменений в расстановке сил в чемпионате, так как новые машины будут иметь мало общего с нынешними.

В эпоху текущего регламента чемпионом Ф1 становилась только Mercedes, а Ferrari в последние годы сильно отстала от лидеров. Но глава немецкой команды Тото Вольф полагает, что уже в 2022-м Скудерия будет вновь среди соискателей титула.

«Нам нужна Ferrari в этом сражении, – сказал Вольф. – Выигрывать гонки должны четыре-пять команд, и Ferrari должна быть среди них.

У них хороший состав пилотов, они прибавили после прошлого года, и я ожидаю, что в следующем году они будут рядом с нами, Red Bull, McLaren, Aston Martin и Alpine, а может и кем-то еще. Потому что это сделает чемпионат намного интереснее для зрителей.

Ferrari это признанный бренд, на который терпеливо работают умелые сотрудники. Атмосферы лучше, чем в Монце, не бывает, и тиффози там относятся ко всем справедливо».