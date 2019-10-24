Вольф нацелился продлить контракт с Хэмилтоном

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает по итогам следующего чемпионата мира, а к началу сезона-2021 ему исполнится 36 лет. Несмотря на это, команда штутгартского концерна рассчитывает сохранить британца в своем составе. Босс Mercedes F1 Тото Вольф считает, что у Хэмилтона тоже нет повода менять коллектив.

«Пока мы можем дать Льюису побеждающую машину, у него нет причин искать другие варианты, – приводит слова Вольфа издание The Sun. – И у нас тоже нет причин искать кого-то другого. Выстроенные нами отношения играют большую роль в сохранении состава команды, это наш актив.

Мы сказали Льюису, что хотели бы закончить сезон на высокой ноте, передохнуть немного, а потом обсуждать 2021 год».

Вольф хочет продолжить сотрудничество с Хэмилтоном, потому что чемпион мира по-прежнему продолжает прибавлять.

«Меня впечатляет его умение проводить самоанализ и прогрессировать, – сказал Вольф. – Он становится лучше как человек вне машины, и лучше как пилот в машине. Если вспомнить трудные моменты, что были у нас раньше, то их больше нет, он хорошо делает выводы из своих поступков».

По мнению Вольфа, изменить состав могут захотеть в Ferrari. В этом году у Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера было несколько конфликтов, а контракт немца также истекает в 2020 году.

«Ferrari тоже будет рассматривать свои варианты, – считает Тото. – Сейчас у них хороший состав, который иногда приводит к небольшим проблемам, так что они будут думать: “Чего мы хотим в 2021-м?”. У нас схожая мысль: “Какой состав мы считаем идеальным на 2021-й?”».