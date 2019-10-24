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Формула 1 / Новость

Вольф нацелился продлить контракт с Хэмилтоном

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Вольф нацелился продлить контракт с Хэмилтоном
Автор:
, редактор
24 окт. 2019 г., 12:22

Руководитель Mercedes рассчитывает, что чемпион мира захочет остаться в команде и после истечения действующего соглашения, рассчитанного до конца 2020 года.

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает по итогам следующего чемпионата мира, а к началу сезона-2021 ему исполнится 36 лет. Несмотря на это, команда штутгартского концерна рассчитывает сохранить британца в своем составе. Босс Mercedes F1 Тото Вольф считает, что у Хэмилтона тоже нет повода менять коллектив.

«Пока мы можем дать Льюису побеждающую машину, у него нет причин искать другие варианты, – приводит слова Вольфа издание The Sun. – И у нас тоже нет причин искать кого-то другого. Выстроенные нами отношения играют большую роль в сохранении состава команды, это наш актив. 

Мы сказали Льюису, что хотели бы закончить сезон на высокой ноте, передохнуть немного, а потом обсуждать 2021 год».

Вольф хочет продолжить сотрудничество с Хэмилтоном, потому что чемпион мира по-прежнему продолжает прибавлять.

«Меня впечатляет его умение проводить самоанализ и прогрессировать, – сказал Вольф. – Он становится лучше как человек вне машины, и лучше как пилот в машине. Если вспомнить трудные моменты, что были у нас раньше, то их больше нет, он хорошо делает выводы из своих поступков».

По мнению Вольфа, изменить состав могут захотеть в Ferrari. В этом году у Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера было несколько конфликтов, а контракт немца также истекает в 2020 году.

«Ferrari тоже будет рассматривать свои варианты, – считает Тото. – Сейчас у них хороший состав, который иногда приводит к небольшим проблемам, так что они будут думать: “Чего мы хотим в 2021-м?”. У нас схожая мысль: “Какой состав мы считаем идеальным на 2021-й?”».

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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