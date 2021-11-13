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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Вольф: Наши моторы стали менее надежными из-за Ferrari

Автор:
, главный редактор

В попытках объяснить ситуацию с двигателями в этом сезоне босс Mercedes отмотал время аж на два года назад

Вольф: Наши моторы стали менее надежными из-за Ferrari

Проблемы с силовыми установками, с которыми во второй половине сезона столкнулась команда Mercedes, отчасти спровоцированы серьезной конкуренцией со стороны Ferrari в сезоне 2019 года. Такую мысль в общении с журналистами в паддоке Гран При Бразилии высказал руководитель чемпионского коллектива Тото Вольф.

Напомним, что в этом году все четыре пилота, выступающие за топ-команды, уже провели внеплановые замены моторов. Но если пилоты Red Bull в сумме ограничились двумя такими заменами, то установка в пятницу нового двигателя на болид Льюиса Хэмилтона довела число таких замен у Mercedes до пяти.

«Думаю, дело в том, как активно мы работали над мотором в 2019 году. Это позволило нам к 2020 году создать очень хороший двигатель – но в каких-то моментах мы подошли достаточно близко к пределу, – заявил Вольф в пятницу. – Если вы постоянно изыскиваете новые резервы по мощности, надежность может пострадать. Именно это и случилось».

У этого высказывания босса Mercedes есть определенный подтекст. Напомним, в 2019 году многие в паддоке были уверены, что Ferrari нашла способ обойти ограничения по расходу топлива – и именно благодаря этому получила преимущество в мощности над конкурентами. Во второй половине этого года Скудерия заключила с FIA некое соглашение, детали которого так и не стали известны публике. Предположительно, Ferrari поделилась с федерацией информацией об использованном ей решении и отказалась от его использования в будущем – в обмен на отказ FIA от пересмотра результатов уже состоявшихся соревнований.

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