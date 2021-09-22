Вольф нашел решение для новичков Ф1. Это третья машина

Одной из проблем современной Формулы 1 является то, что для молодых пилотов из Формулы 2 порой не находится места, и им приходится продолжать карьеру в какой-либо иной гоночной серии. В частности, в следующем сезоне новичков может не быть вовсе: Вместе с уходом Кими Райкконена в чемпионат возвращается Алекс Элбон, и единственный шанс попасть в Ф1 у молодежи связан с возможным уходом Антонио Джовинаци из Alfa Romeo.

Глава Williams Йост Капито в эфире телеканала Sky пошутил, что в Формуле 1 можно было бы ввести возрастной ценз, однако более реальные предложения дали Кристиан Хорнер и Тото Вольф.

Хорнер высказал очевидную идею о том, что число команд в чемпионате можно было бы увеличить.

«Сейчас в Формуле 2 множество молодых и талантливых пилотов, который заслуживают шанса выступить в Формуле 1, – сказал Хорнер. – Однако им приходится ждать чтобы кто-нибудь вроде Кими Райкконена завершил карьеру и освободил место. Полагаю, наш чемпионат может включить еще одну-две команды. Правда, тогда существующие команды потеряют часть своего дохода. Чем на большее число людей режешь пирог, тем меньше будут кусочки».

Вольф выступил с куда более радикальным предложением.

«Мы могли бы использовать по три машины от каждой команды с обязательным условием, что место в третьем болиде будет зарезервировано за новичками. Тогда на старте будет сразу тридцать машин. Что до расходов, то их можно компенсировать деньгами, которые с собой приносят молодые гонщики или их спонсоры», – заявил глава Mercedes.

Впрочем, идея с третьей машиной показалось Капито невыполнимой: «Добавить третью машину будет очень сложно, это рост рост на 50%. Я не знаю, как это возможно, учитывая, что у нас 22-23 этапа в году».