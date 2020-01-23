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Формула 1 / Новость

Вольф нашел новый шанс в уходе Хэмилтона из Mercedes

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Вольф нашел новый шанс в уходе Хэмилтона из Mercedes
Автор:
, редактор
23 янв. 2020 г., 12:01

Руководитель Mercedes сравнил возможный уход лидера команды с завершением карьеры Нико Росбергом.

Действующий контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2020 года. По слухам, стороны обсуждают новое двухлетнее соглашение, но оно пока не подписано. В прошлом году сообщалось, что Хэмилтон проводил встречи с президентом Ferrari Джоном Элканном и может перебраться в Маранелло. Глава Mercedes Тото Вольф неоднократно говорил о желании продолжить работу с британцем, однако теперь отметил, что видит плюсы и в возможном расставании с шестикратным чемпионом мира.

«Когда Нико [Росберг] решил уйти, моей первой реакцией была мысль, что мы получили новую возможность, – цитирует Вольфа FormulaRapida. – И я думаю, что выбор Валттери оказался верным. Так что я по-прежнему надеюсь, что наши отношения [с Хэмилтоном] продолжатся, но я этого не контролирую. А если из команды уходит важный член, это риск, но, в то же время, новая возможность.

Нет сомнений, что Льюис – важный столп, на котором держится команда. Но самое главное, это командные ценности, ее дух и единство. А для нашего решения главными будут позиция и цели Льюиса».

Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года и пять раз становился чемпионом Формулы 1 с немецкой командой.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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