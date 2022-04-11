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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Вольф нашел новый повод обвинить Маси: Он был обузой для Ф1

Глава Mercedes обрушился с жесткой критикой на экс-директора гонки Майкла Маси и рассказал, что австралиец был не самым приятным человеком

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Вольф нашел новый повод обвинить Маси: Он был обузой для Ф1
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Уже бывший гоночный директор Формулы 1 Майкл Маси нарушил правило рестарта во время финала сезона-2021 в Абу-Даби, за что через несколько месяцев был уволен со своего поста. Считается, что в том числе из-за действий австралийца гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон лишился титула на заключительных кругах гонки.

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После произошедшего глава «Серебряных стрел» Тото Вольф не скрывал своего недовольства в прессе и даже подтвердил свою позицию действиями, не придя вместе с Хэмилтоном на ежегодную и обязательную для посещения церемонию вручения наград FIA.

В недавнем интервью новостному агентству Press Association Вольф рассказал о том, изменилось ли его отношение к Маси – и высказался по этому поводу довольно жестко. «Это довольно интересно, потому что у меня был обед с ним в среду, перед гонкой в Абу-Даби, и я сказал ему: “Тебе следует принять критику и начать работать над собой. Льюис делает это каждый день, а ты тот парень, который, кажется, знает все лучше всех”, – рассказал Вольф. – Я не хотел как-то повлиять на него, а просто желал дать честную обратную связь, говоря, что он не должен блокировать стороннее мнение, считая его неправильным.

Гонщики рассказывали, как Маси проводил брифинги, и несколько ребят отметили, что он обращался с ними практически без уважения. Есть промоутер одной из гонок на Ближнем Востоке, который, по его словам, испытал облегчение, когда узнал об уходе Маси, потому что Майкл его столько принижал.

У него был иммунитет на любую обратную связь, и даже сейчас он должным образом не разобрал, что сделал не так.

Он был обузой для Ф1, потому что все продолжали говорить об Абу-Даби и директоре гонки: а директор гонки – это не тот человек, о котором люди должны разговаривать. Это должен быть тот, кто делает свою работу и следит за тем, чтобы гонки проводились в соответствии с правилами».

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