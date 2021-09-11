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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Вольф нашел Хэмилтону оправдание

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Босс Mercedes не стал ругать пилота за провал

Вольф нашел Хэмилтону оправдание

Льюис Хэмилтон провалил старт спринта Гран При Италии, потеряв сразу четыре позиции, и в итоге финишировал пятым. Босс Mercedes, несмотря на это, не стал критиковать своего пилота.

«На старте всякое бывает, – сказал Вольф. – От успеха до провала там очень тонкая грань. Случаются пробуксовки, как и вышло у нас сегодня. Но завтра еще все можно отыграть». 

Вольф также отверг идею перевернутой решетки в спринтерских гонках, при которой первым стартовал бы пилот с худшим результатом в квалификации.

«Я по-прежнему считают, что это противоречит меритократической ДНК нашего спорта. Спринты стоило опробовать, но перевернутыми решетками можно заниматься в младших формулах, где проверяют пилотов на умение обгонять. Ф1 к такому и близко подходить не должна».

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