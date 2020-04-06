Вольф намекнул на внутренний конфликт в Mercedes
Руководитель немецкой команды выразил недовольство неназванными людьми в своей компании
В 2020 году ходит много слухов вокруг главы Mercedes Тото Вольфа. Якобы новый глава концерна Daimler Ола Калениус хочет отказаться от команды в Формуле 1, а сам Вольф с ним конфликтует. По слухам, австриец готов уйти из Mercedes и стать главой Aston Martin начиная с 2021 года. Теперь Вольф опроверг эти слухи – а заодно сделал неожиданную оговорку об атмосфере в команде.
«Я не стану главой Aston Martin, и не буду делать в нее инвестиции, – сказал Вольф изданию Osterreich. – Я уже восемь лет в Mercedes, люблю спорт и эту команду. Однако меня удивили некоторые события зимой и поведение отдельных людей.
Конечно, это тоже влияет на мое решение о том, что делать в 2020 году и далее. Но я глава Mercedes в Ф1 и в ближайшее время это не изменится».
Вольф раскритиковал авторов слухов: «В большинстве этих историй люди складывают 1+1, а получается у них 3. Каков мой текущий статус? Я плотно связан с Mercedes, у меня контракт до конца 2020 года, и мы пока обсуждаем, чего хотим добиться вместе».
В то же время Вольф не отрицает связи с владельцем Aston Martin Лоуренсом Строллом: «Стролл и его команда – наши хорошие клиенты. Они покупают у нас силовые установки, коробки передач и части подвески. Вдобавок, мы дружим со Строллом уже много лет независимо от наших деловых отношений».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Тото Вольф
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Вольф намекнул на внутренний конфликт в Mercedes
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