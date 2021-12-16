Вольф: Надеюсь, Хэмилтон сможет вернуться на трассу

Незадолго до официального объявления о том, что команда Mercedes не будет подавать апелляцию на решение дирекции гонки в Гран При Абу-Даби, в СМИ появились слухи, что об этом просил Льюис Хэмилтон. Именно британский гонщик является главным пострадавшим от действий судей на последнем этапе, однако он вроде бы сам заявил команде, что не хочет выигрывать восьмой титул в суде, а не на трассе.

В ходе общения с журналистами после официального заявления команды, ее глава Тото Вольф подтвердил, что Хэмилтон участвовал в принятии решения.

«Каждое решение мы принимали совместно, – заявил Вольф. – Вместе с Льюисом решили подать протест, вместе решили подать апелляцию – и вместе решили ее отозвать. И вы сами понимаете, что для Льюиса, как и для любого другого человека в команде, было ужасно столкнуться с решениями, которые определили судьбу титула.

Никто из нас – и Льюис, конечно, тоже – не хотел, чтобы результаты чемпионата определились в зале суда. С другой стороны, мы в воскресенье стали жертвами неверного решения – и речь шла не о какой-то разовой ошибке, а о произвольном обращении с правилами. Что просто отняло у Льюиса победу.

Так что, для всей команды – и самого Льюиса в том числе – было очень тяжело принять решение отозвать апелляцию. Так как мы пострадали – и руководствовались верой, что в Формуле 1, на высшей ступени автоспорта, справедливость должна торжествовать.

И я, и Льюис разочарованы. Не в Формуле 1, которую мы любим каждой своей клеткой – в том числе потому, что здесь все определяет секундомер, который не врет. Но если мы будем нарушать базовые принципы равной борьбы, то и от секундомера не будет толка – и если решения и в дальнейшем будут приниматься произвольно, то очень легко растерять всю свою любовь к спорту. И начать задавать себе вопросы: стоит ли делать свою тяжелую работу, если ее результаты могут быть в один момент отняты у тебя?»

Вольф также высказал опасения в том, что из-за ситуации в финальной гонке Льюис Хэмилтон может разочароваться в Формуле 1 и раньше положенного завершить карьеру.

«Льюису будет непросто вернуться на трассу – ведь он так разочарован, – заявил руководитель команды Mercedes. – С другой стороны, это всего лишь спорт – в мире творятся гораздо более неприятные вещи. И не стоит увлекаться, не стоит придавать событиям в этом спорте слишком серьезное значение. И все-таки у нас есть свой маленький мир. Этот мир, частью которого мы являемся, генерирует ценности – и эти ценности мы принимаем близко к сердцу. Очевидно, что для Льюиса ценности очень важны. А в воскресенье эти ценности были просто выброшены. И трудно понять, как такое могло произойти.

Я искренне надеюсь, что Льюис продолжит выступать, ведь он – лучший гонщик всех времен. Он был прекрасен в последних гонках и доминировал в Абу-Даби – не было сомнений, кто должен выиграть гонку. И это вполне можно было сравнить с победой в чемпионате. Но у нас есть время, чтобы пропустить все через себя. И, я думаю, то он решит продолжать – благодаря тому, что он гонщик. И потому что сейчас он в лучшей форме.

Сейчас я каждый день общаюсь с Льюисом. Но в то же время сейчас особо не о чем говорить. Каждый из нас по-своему справляется с ситуацией и с обуревающими нас чувствами. Но я готов сделать максимум возможного, чтобы он справился с этой ситуацией, вернулся еще более сильным, не потерял любви к спорту и верил в людей, которые в следующем году будут принимать решения».

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