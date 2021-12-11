Вольф: На старт гонки Льюис выйдет злым

Исход квалификации в Абу-Даби оказался неожиданным: вопреки наметившемуся было преимуществу Mercedes, сильнейшим стал Макс Ферстаппен из Red Bull. При этом он не просто проехал быстрее своего главного соперника Льюиса Хэмилтона, но и выиграо у того без малого четыре десятых секунды.

«Приходится признать, они вышли вперед, один-ноль, – сказал в интервью Sky Sports глава действующих чемпионов мира Тото Вольф. – В решающий момент их шины работали отлично, а слип-стрим был отработан безукоризненно. Они на поуле».

На вопрос о том, какие слова теперь стоит найти для Льюиса, австриец отметил: «Думаю, тут не надо ничего говорить. Он серьезно разозлился. Это хорошо, так как придаст ему мотивации завтра, сделав охотником. Да, мы в положении догоняющих, но всегда надо видеть какой-то позитив. И стартовые позиции не так и плохи».

Обоим пилотам Mercedes предстоит начинать борьбу на шинах Medium, тогда как у Red Bull будут более мягкие Soft.

«Думаю, это важный фактор, – сказал Тото. – Да, нам будет сложнее на старте и первых шести-семи кругах, если он [Ферстаппен] поедет быстро. Но если не отпустить его, преимущество окажется не таким и большим. Зато мы сможем проехать на нашей резине дольше, сможем действовать агрессивно и провести более ранний пит-стоп, сможем контролировать позицию на трассе.

Сегодня вечером мы изучим множество возможных сценариев и выберем себе алгоритм для действий».

Он добавил: «Впрочем, я переживаю по поводу гонки, так как в пятницу у них [Red Bull] был хороший темп на длинных сериях. А нам не удавалось вывести резину в нужный диапазон. Но в двух первых сегментах квалификации мы были быстрее [с учетом разницы в составах], и казалось, что дальше все должно быть несложно. Однако внезапно скорость упала».

Практически все пилоты из первой десятки будут, как и представители Red Bull, начинать борьбу на Soft. Но Вольa не увидел тут причин для особых опасений.

«Да, мы можем потерять позиции [в дебюте], и это станет дополнительной сложностью, – объяснил он. – Но гонка длинная. И давайте не забывать, что за рулем нашей машины сидит Льюис».

Хэмилтон пять раз за карьеру выигрывал в Абу-Даби, в том числе трижды за пять предыдущих лет. В 2020-м он финишировал третьим, но тогда был ослаблен последствиями коронавируса.

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