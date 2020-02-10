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Формула 1 / Новость

Вольф: Мы надолго в Формуле 1

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Вольф: Мы надолго в Формуле 1
Автор:
, Редактор
10 февр. 2020 г., 13:14

Глава команды Mercedes назвал сообщения о скором уходе концерна Daimler из чемпионата нонсенсом

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф опроверг слухи о возможном уходе немецкой компании из Формулы 1. «Как и всегда, мы тут надолго, – заявил Вольф на пресс-конференции в Великобритании, где была представлена новая ливрея Mercedes AMG. – Формула 1 представляет отличные маркетинговые возможности для нашего бренда. И мы этим пользуемся.

У нас есть гоночные и дорожные машины. Формула 1 – это вершина наших гибридных технологий. И в последнее время мы об этом немного подзабыли, так что стоит напомнить об этом общественности.

Нам действительно нравится этот чемпионат, но в то же время мы находимся в стадии переговоров по поводу условий своего участия. Это соглашение [на пять лет с новым спонсором] подтверждает наше желание продолжить свое участие в чемпионате.

В течении зимнего перерыва Формула 1 всегда славилась громкими заголовками. Когда нет результатов соревнований, все кормятся за счет слухов.

И при всем уважении, меня всегда удивляло, как информация, опубликованная каким-нибудь лунатиком на анонимной интернет-странице, начинает расходиться по всей сети. И это полнейший нонсенс, который уже на следующий день опровергается гендиректором компании Daimler. Но таковы условия игры.

С другой стороны, нам приходится постоянно задаваться вопросом, все ли мы делаем правильно? Это касается как нефтяного бизнеса, так и производства автомобилей или участия в Формуле 1. Вот сейчас Daimler видит пользу от участия в гонках. И нам хватает причин для того, чтобы продолжать эту деятельность».

Слухи о том, что автоконцерн Daimler может покинуть Формулу 1, так как все его маркетинговые цели в чемпионате уже достигнуты, появились в конце прошлого года. В начале 2020-го глава команды Mercedes говорил, что решение о продолжении участия еще не принято.

Вольфа также спросили о ходе переговоров по новому Договору согласия, который команды заключают с организаторами чемпионата и в котором прописаны условия распределения доходов.

«Это сложный процесс, который затрагивает FIA, организаторов чемпионата и команды. Дьявол тут кроется в деталях, на урегулирование которых требуется время. Но процесс идет. И всем заинтересованным сторонам хотелось бы заключить соглашение до начала сезона 2021 года», – сказал руководитель Mercedes.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Сергей Иванов

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