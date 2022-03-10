Вольф: Мы уверены в легальности своего болида

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Глядя на обновленную машину Mercedes, которая впервые предстала перед публикой на тестах в Бахрейне и поразила почти полным отсутствием боковых понтонов, у многих сразу возник естественный вопрос: насколько это вообще законно.

При этом в 2022 году болиды подвергаются лазерному сканированию, а их цифровая модель сравнивается с эталоном FIA, поэтому сделать что-то, что не соответствует правилам стало попросту невозможно. Именно об этом заявил и глава Mercedes Тото Вольф.

При этом Вольф не исключил, что кто-то из конкурентов попробует все же добиться запрета подобной формы машины – такая процедура тоже предусмотрена правилами.

«Сейчас процедура технической проверки предельно точна, – отметил Вольф в Бахрейне. – Когда начинаешь делать что-то новое, то сразу отсылаешь цифровой макет болида в FIA и с самого начала получаешь одобрение.

В то же время это нормально, что любая инновация сразу вызывает споры. Мы ожидали этого. Сейчас можно добиться изменения правил по ходу сезона большинством голосов команд (8 из 10 – прим.ред.). Как по мне, лучше было бы оставить старую систему, когда такие решения могли приниматься только единогласно.

Если какая-то команда создает инновацию, которая не нарушает правил, несправедливо просто убрать такую деталь ее с болида. И я надеюсь, что FIA и Формула 1 будет действовать в этом вопросе очень аккуратно. Мы действительно все сделали по правилам, мы ничего не скрывали от FIA, так что думаю, все будет нормально».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл