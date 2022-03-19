Вольф: Мы третьи по скорости, надо это признать

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В во втором и третьем сегментах квалификации Гран При Бахрейна в топ-4 боролись только гонщики Red Bull и Ferrari, а пятым оба раза был пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Его новый напарник Джордж Расселл во втором сегменте был шестым, а в финале не смог проехать лучший круг и остался девятым.

После сессии глава команды Тото Вольф признал, что это истинная скорость Mercedes, и в данный момент его команда, выигравшая восемь Кубков конструкторов подряд, именно третья по силе в чемпионате.

«Надо реалистично оценивать нашу скорость, – сказал Вольф в эфире Sky F1. – Мы третьи в пелотоне.

Льюис смог собрать лучший для себя круг, а в Джордж, похоже, был неправильно проинструктирован нами: мы сказали ему гнать уже на подготовительном круге, и к быстрому кругу его резина оказалась уже не в лучшей форме.

Я вижу, что мы на семь десятых с круга уступаем лучшей машине, и это действительное положение вещей. В финале квалификации мы провели всего одну попытку, и, возможно, со второго раза могли бы отыграть еще две-три десятые. Итого полсекунды – вот на столько мы отстаем.

Посмотрим, что будет завтра. Конечно, я немного переживаю на этот счет. Но по крайней мере мы собираем информацию и учимся решать наши проблемы. По нашим данным у нас машина с наибольшим лобовым сопротивлением. Вы и сами видите, что на прямых у нас наименьшая максимальная скорость из всех болидов.

Но предположение о высоком лобовом сопротивлении еще требует проверки. Нам нужны данные с пары гонок, чтобы убедиться в этом и начать работать с аэродинамикой, потому, что может оказаться, что проблема вовсе не в этом, а в банальной нехватке мощности.

Впрочем, и раньше мы уже оказывались в сложной ситуации, когда у Ferrari было преимущество в скорости, да и в прошлом году в квалификации проиграли Максу Ферстаппену здесь четыре десятых секунды».